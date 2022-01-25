Як пише Hyser, знаменитість порадувала шанувальників новими кадрами, на яких показала свою пляжну фігуру. Зараз Каменських відпочиває зі своїм чоловіком Потапом в Мексиці, проте не забуває про створення нових фото і відео для TikTok.
Під одну з найбільш використовуваних пісень для соцмережі вони виконала кілька рухів стегнами, демонструючи свої форми.
Каменських вибрала купальник з чорно-білим принтом, який складається не тільки з ліфа і трусиків, але і укороченого боді з рукавами.
Локацію зірка вибрала ту саму - це пляж, на якому подружжя ніжаться під сонцем Мексики.
Під відео Настя написала, що найкращий зимовий відпочинок для неї - це відпочинок на теплому узбережжі, а також поцікавилася, скільки серед її фоловерів любителів зимового відпочинку.
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"Для мене найкраща відпустка це 🌴☀️🌊 тут багато любителів зимового відпочинку? ️ ️ 🤔☺️🤓 ",- пише зірка.
Однак не всі шанувальники прийшли в захват від фігури Каменських і розкритикували ще раз за занадто високо натягнуті стрінги.
"Так негарно труси одягла", " так ... немає вже колишніх форм", " вона в одязі буває??", "Та вже голою краще. Не потрібно робити трати на ті пов'язки. Збережеш сімейний бюджет", "дуже вульгарно", " Сильно втомилася!",- пишуть вони.