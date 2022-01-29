Зірка "Дизель шоу" Дмитро Танкович під час сімейної відпустки в теплих краях потрапив у неприємну ситуацію, наслідки показали в мережі.

Як пише Politeka.net, кадрами перетворення Анна Богдан поділилася в своїх stories Instagram.

На селфі, яке дівчина зробила в гримерці перед дзеркалом, вона позувала в бежевому світшоті і джинсах.

Стиліст зробив їй гарну зачіску з великими локонами, які спадали на плечі. Також на обличчі Анни Богдан був зроблений яскравий макіяж.

"Ледве прокинулася сьогодні після вчорашніх танців. І таку красу з самого ранку творять", - повідомила вона.

Відзначимо, що після закінчення романтичного шоу «Холостяк» відносини Анни Богдан з Михайлом Заливако стали стрімко розвиватися. Пара стала жити разом і навіть готувалася до весілля.

На сторінках соцмереж Анна намагається бути гранично відвертою зі своїми фоловерами. Вона часто з ними спілкується і відповідає на їхні запитання.

Коли її запитали, чи зібрала вона вже "тривожний чемодан" і як ставиться до того, що відбувається в країні". Богдан зважилася відповісти на питання.

"Ні, вірю, що все буде добре 🙏 дуже люблю свою країну і хочеться жити мирно", - сказала обраниця "Холостяка".

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