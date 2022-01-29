Як пише Politeka.net, кадрами перетворення Анна Богдан поділилася в своїх stories Instagram.
На селфі, яке дівчина зробила в гримерці перед дзеркалом, вона позувала в бежевому світшоті і джинсах.
Стиліст зробив їй гарну зачіску з великими локонами, які спадали на плечі. Також на обличчі Анни Богдан був зроблений яскравий макіяж.
"Ледве прокинулася сьогодні після вчорашніх танців. І таку красу з самого ранку творять", - повідомила вона.
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Відзначимо, що після закінчення романтичного шоу «Холостяк» відносини Анни Богдан з Михайлом Заливако стали стрімко розвиватися. Пара стала жити разом і навіть готувалася до весілля.
На сторінках соцмереж Анна намагається бути гранично відвертою зі своїми фоловерами. Вона часто з ними спілкується і відповідає на їхні запитання.
Коли її запитали, чи зібрала вона вже "тривожний чемодан" і як ставиться до того, що відбувається в країні". Богдан зважилася відповісти на питання.
"Ні, вірю, що все буде добре 🙏 дуже люблю свою країну і хочеться жити мирно", - сказала обраниця "Холостяка".
Раніше Politeka повідомляла, що екс-"Холостяк" Заливако підколов Ганну Богдан у ресторані через зачіску:"Ананас".
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