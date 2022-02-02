Як повідомляє Politeka.net, 32-річна українська акторка Анна Сагайдачна, яка зіграла роль Наталі Дорошенко у серіалі "Кріпосна", а також знімалася у багатьох інших фільмах, прийшла на інтерв'ю до Аліни Доротюк, яке опублікували на YouTube-каналі DOROTYE.

Так, Анна Сагайдачна розповіла про роботу в кіно, а також розсекретила, чи були в неї службові романи. Акторка зізналася, що стосунки на роботі в неї були один раз під час зйомок стрічки "Червона королева", де вона зіграла манекенницю Марину Дунаєву.

"У мене був один-єдиний роман. І він був на "Червоній королеві". Він був з французом, із яким я знімалася. Я знала, що це все закінчиться, я це прекрасно розуміла, але я тоді була вільною дівчиною… Роман тривав пів року, але я дозволила собі цьому статися по одній простій причині. По-перше, він мені дійсно подобався, а, по-друге, це була цікавість, чи може щось з цього вийти", - розповіла Анна Сагайдачна.

Нагадаємо, що Анна Сагайдачна та французький актор Баст’єн Угетто зіграли закоханість на екрані, яка переросла у службовий роман. Однак Анна запевняє, що вона знала, що продовження йому не буде і вона не збиралася заміж за француза.

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