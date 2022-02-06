Як пише Politeka.net, публікація Ярослава Притула поділилася у себе в Instagram.
"Якщо у відносинах все нормально, все стабільно, але немає щастя, це болото. З цієї зони комфорту важко вийти, тому що нам складно від чогось відмовитися. У відносинах є цикли: 9 років, потім криза в 18,6. В цей час розлучаються багато пар. Якщо Всесвіт бачить у вас потенціал, у вас можуть просто з-під ніг забрати маленький світ, який ви насиділи, і сказати: "Давай, починай заново!». Звичайно, спочатку людина знаходиться в шоці, але потім йде в сильний розвиток», - написала Slaviа.
Співачка переконана, що знаходиться в нещасливих відносинах недобре для карми, потрібні якомога швидше виходити з них і тоді Всесвіт тебе винагородить.
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На фото Ярослава Притула попозувала в студії перед камерами в джинсовій спідниці довжини міні і хустці з українськими мотивами, яку накинула на голе тіло. Також вона одягла на голову вінок і доповнила образ сріблястими босоніжками на високих підборах.
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