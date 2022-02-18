Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є в минулому популярною співачкою, яка поки що відклала просування кар'єри і займається іншими справами. Артистка також встигла нагадати про себе тріумфальною перемогою на шоу "Танці з зірками".

Зараз Санта більше часу приділяє сім'ї, займається дітьми, путешетсвует з чоловіком і говорить про те, як привести себе в порядок. Фігурі Дімопулос дійсно заздрять багато шанувальників, адже фактично відразу після народження другої дитини вона приступила до занять і не шкодувала сил заради схуднення.

"Яка дитяча мрія так і не реалізувалася в силу зміни вектора розвитку?» - запитують у Санти в Instagram.

"Список великий. Я мріяла стати "Міс Світу". Потім, я дуже хотіла захищати людей, сама пояснювала мені, що це роблять адвокати і я була впевнена, що стану адвокатом. Пізніше я вже зрозуміла свою творчу натуру і бачила себе танцівницею або співачкою. Як бачите, нічого особливо не збулося і слава Богу!» - висловитися Санта.

Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Санта була в шовковій сукні з ефектним розрізом. Зірка вигнулася на кріслі, вражаючи фігуркою.

"Сьогодні відповідний день, для того, щоб зізнатися: я знаю, в чому секрет успішних відносин. Мій секрет-це щоденний вибір на користь любові, а не страху, на користь руху назустріч, а не назад, на користь більш глобальних цілей, а не миттєвих рефлексій" - вважає Санта.

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