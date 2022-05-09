Як пише Politeka.net, Ольга Сумська-успішна українська актриса, яка отримала звання народної та заслуженої артистки України. Зірка практично 40 років радує своєю грою в театрі і кіно і не збирається зупинятися. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Сумська поділилася фото зі своєю мамою, якій зараз 88 років.
"Мамочка", - написала Ольга.
На другому знімку Ольга вже була не тільки з мамою, але і дочками Ганною і Тонею.
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"З днем мами", - написано було на сторіс.
А на останньому фото можна побачити маму, дочку Анну, а також сестру Ольги - Наталію. Варто відзначити, що Ольга і Наталя довгий час перебувають у сварці і невідомо, чи помирилися зараз сестри.
"Міжнародний День матері", - написала Сумська.
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