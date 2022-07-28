Як повідомляє Politeka.net, актриса та ведуча Лілія Ребрик втратила роботу — "Ранку з Україною" більше не буде, адже Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ріната Ахметова. При цьому актриса не сумує, а продовжує активувати.

Цього разу знаменитість у своєму Інстаграм оголосила про грошовий розіграш, який влаштовує.

"Дорогі друзі, всім привіт. Ми планували зробити це ще в лютому, але війна внесла свої корективи. Тому мені здається, що зараз час, коли дрібниці можуть зробити нас трохи щасливішими. Я хочу подарувати кільком із вас грошові подарунки. Усім, на жаль, не можу. Але мені так хочеться, щоб хоч хтось із вас усміхнувся і порадів", - зазначила Лілія Ребрик.

Вона не стала розповідати про умови та залишила посилання @rebrik_darye, де кожен може ознайомитися з ними сам.

ДЛЯ УЧАСТІ ТОБІ ПОТРІБНО:

✅Підписатися на цей профіль @rebrik_darye; ⠀

✅Подписатися на всіх спонсорів у розділі "Підписки" цього профілю у верхньому правому куті. ⠀

Список сторінок, які не допускаються до участі у конкурсі ❌: сторінки без особистих фотографій; Сторінки інших конкурсів; Магазини, сторінки брендів/компаній, торгові сторінки, сторінки фан-груп та спільнот; Спонсори цього конкурсу; Користувачі віком до 16 років; Сторінки створені менш як за 2 тижні до старту цього конкурсу.

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