Увечері перед боєм Олександра Усика та Ентоні Джошуа зіркове сімейство — Григорій, Христина та троє їхніх синів — вийшло на прогулянку.

На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила серію сторіс, на яких розважається з дітьми.

"Обожнюю гуляти перед сном. Пробіжба з Дімулею була 💪 поки тато з Іваном і Сашунею на майданчику", — розповіла дружина телеведучого.

Але раптом радісна картинка змінилася: на наступному фото Решетнік показала свою закривавлену кофту та розповіла, що бій Усика їй подивитися не вдалося, бо через дітей сталася неприємна пригода.

Також Христина розмістила пост, у якому пораділа перемозі українського боксера, а розкривати деталі вечірньої НП не стала.

"В нас вчора сталась НП (діти - такі діти)🤪😭😩Але вже сьогодні рано вранці дізналась, що перемога наша! Без сумнівів - Україна завжди перемагає 💪🇺🇦 Браво нашому Козаку, браво ЗСУ. Така потрібна перемога👏", — написала дружина Решетніка.

Шанувальники зіркового сімейства в коментарях також радіють тріумфу Усика: "це було сильно💙💛".

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