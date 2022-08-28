Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка" та вже відзняла кілька випусків. При цьому телеведуча постійно радує свої підписників у соцмережах кумедними кадрами.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Леся розмістила стару рекламу прального порошку, в якій знялися Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, а також відомий актор та телеведучий Антін Мухарський.

Так, на опублікованих кадрах Мухарський постукався в двері до Вєрки Сєрдючки. Артистка відчинила при повному параді, з трояндою на голові та в яскравому халаті. При цьому обоє сильно злякалися та почали кричати.

Коли знаменитості привіталися, Сердючка одразу покликала Мухарського до столу та сказала своїй "мамі", роль якої незмінно виконує актриса Інна Білокінь, не виходити з кімнати, бо до них прийшли з камерами. Далі повідомляється, що минуло дві години, Мухарський допоміг Вєрці з пранням.

"Дивіться, у мене вже є плями, і ці плями зробив ти. Ну, і не жалко", — розповідає Сердючка після застілля.

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