Папа Римський Франциск висловився на тему західного постачання зброї в Україну під час війни. Так, за його словами, це є морально прийнятним, якщо ця зброя застосовується для самооборони, для захисту свого будинку.

Про це Єпископ Рима заявив у четвер, 15 вересня, під час прес-конференції на борту літака. Папа Римський повертався із Казахстану після триденного саміту, передає Reuters.

Говорячи про постачання озброєння нашій країні, понтифік сказав: "Це політичне рішення, яке може бути морально прийнятним, якщо воно ухвалюється в умовах моральності". "Самооборона – це не лише законно, а й вираження любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто щось захищають, люблять це", – сказав пантифік.

Папа Франциск додав, що рішення про постачання зброї може стати аморальним у тому випадку, якщо його призначення полягає у розпалюванні воєн чи перепродажі.

Зазначимо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що продовжує молитися "про змучений український народ". При цьому він знову закликав сісти за стіл переговорів із російським диктатором Путіним, який розв'язав жорстоку повномасштабну війну проти України.

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