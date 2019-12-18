Сьогодні, 19 грудня, православні християни відзначають одне з найбільш шанованих свят – День Святого Миколи Чудотворця
Редакція Politeka зібрала найкращі вітання, присвячених цьому світлому дню.
Так, сьогодні можна порадувати не тільки Миколаїв, вітаючи їх з днем ангела, але і просто один одного, а також рідних, коханих і, особливо, діточок:
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«Є в грудні чудове свято –
Святого Миколая день,
Священним трепетом прекрасний,
Він вкрай важливий для людей!
Нехай тобі дарує диво,
Наповнить щастям та добром,
А душу збереже красивою,
І в серці хай живе любов!»
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«Є легенда для дітей одна:
Кожен рік, у будь-які часи –
До тих, хто добре себе веде,
У гості Миколай святий іде.
Він приходить рано вранці,
Щоб привітати дітвору…
Будь і ти слухняною, малеча,
І подарунок теж знайдеш!»
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«Його Чудотворцем не даремно називають –
Усім відомі його чудеса,
Тож нехай він і тобі завжди допомагає,
Ледь поглянеш в небеса!»
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«Кажуть, що в день святого Миколая
У людей збуваються мрії.
Від душі вам цього всім бажаю,
Так же само, як кохання і краси».
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«Вітаю з днем Святого Миколая!!! Хочу побажати, що б у житті вам зустрічалося якомога більше добрих людей. І щоб відчували стільки любові, що вам би хотілося дарувати її оточуючим».
Згідно давньої традиції, до теплих привітань на День святого Миколая повинні додаватися і «солодкі» подарунки (цукерки та печиво), а дітвора, як правило, ще шукає під подушками і різні іграшки.