Сьогодні, 19 грудня, православні християни відзначають одне з найбільш шанованих свят – День Святого Миколи Чудотворця

Редакція Politeka зібрала найкращі вітання, присвячених цьому світлому дню.

Так, сьогодні можна порадувати не тільки Миколаїв, вітаючи їх з днем ангела, але і просто один одного, а також рідних, коханих і, особливо, діточок:

***

«Є в грудні чудове свято –

Святого Миколая день,

Священним трепетом прекрасний,

Він вкрай важливий для людей!

Нехай тобі дарує диво,

Наповнить щастям та добром,

А душу збереже красивою,

І в серці хай живе любов!»

***

«Є легенда для дітей одна:

Кожен рік, у будь-які часи –

До тих, хто добре себе веде,

У гості Миколай святий іде.

Він приходить рано вранці,

Щоб привітати дітвору…

Будь і ти слухняною, малеча,

І подарунок теж знайдеш!»

***

«Його Чудотворцем не даремно називають –

Усім відомі його чудеса,

Тож нехай він і тобі завжди допомагає,

Ледь поглянеш в небеса!»

***

«Кажуть, що в день святого Миколая

У людей збуваються мрії.

Від душі вам цього всім бажаю,

Так же само, як кохання і краси».

***

«Вітаю з днем Святого Миколая!!! Хочу побажати, що б у житті вам зустрічалося якомога більше добрих людей. І щоб відчували стільки любові, що вам би хотілося дарувати її оточуючим».

Згідно давньої традиції, до теплих привітань на День святого Миколая повинні додаватися і «солодкі» подарунки (цукерки та печиво), а дітвора, як правило, ще шукає під подушками і різні іграшки.