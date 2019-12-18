Сьогодні, 19 грудня, православні християни відзначають одне з найважливіших свят — День Святого Миколи Чудотворця
Редакція Politeka зібрала кращі СМС вітання, присвячені цьому символу захисту і безкорисливого добра:
***
Хай в день святого Миколая
Ротару після повернення в Росію дивно повелася: "відмовилася від..."
Зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом у прозорій сукні: «не фігура, а мрія»
Годиться в онуки: 77-річну ненависницю Софії Ротару охомутав молодий коханець
Підопічна Потапа влаштувала брудні танці з двома чоловіками, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
Вас чекає безліч подарунків,
Нехай життя буде у вас таким,
Коли завжди і у всьому щастить!
***
Ви загляньте під подушку –
Там напевно є сюрприз.
Удача стане вам подружкою,
Не на день, а назавжди!
***
Я в день святого Миколая
Бажаю тобі чар,
Живи, забувши про сумне,
І пам’ятай лише добро.
***
Чарівне свято до нас прийшло –
Тебе сьогодні поздоровляю,
Бажаю, щоб щастя знайшов
Ти в день святого Миколая.
***
Ангел – хранитель вночі запалить над тобою три свічки.
Першу – за любов та вічне щастя.
Другу – за доброту, правду і прямоту.
Третя ж свічка збереже тебе від біди і образ.
***
Згідно з легендою, Святий Миколай Угодник колись був реальною людиною і послужив прообразом Санта Клауса.
Серед його чеснот – допомога нужденним людям і турбота про дітей. Також Миколая вважають покровителем моряків і всіх мандрівників.