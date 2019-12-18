Сьогодні, 19 грудня, православні християни відзначають одне з найважливіших свят — День Святого Миколи Чудотворця

Редакція Politeka зібрала кращі СМС вітання, присвячені цьому символу захисту і безкорисливого добра:

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Хай в день святого Миколая

Вас чекає безліч подарунків,

Нехай життя буде у вас таким,

Коли завжди і у всьому щастить!

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Ви загляньте під подушку –

Там напевно є сюрприз.

Удача стане вам подружкою,

Не на день, а назавжди!

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Я в день святого Миколая

Бажаю тобі чар,

Живи, забувши про сумне,

І пам’ятай лише добро.

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Чарівне свято до нас прийшло –

Тебе сьогодні поздоровляю,

Бажаю, щоб щастя знайшов

Ти в день святого Миколая.

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Ангел – хранитель вночі запалить над тобою три свічки.

Першу – за любов та вічне щастя.

Другу – за доброту, правду і прямоту.

Третя ж свічка збереже тебе від біди і образ.

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Згідно з легендою, Святий Миколай Угодник колись був реальною людиною і послужив прообразом Санта Клауса.

Серед його чеснот – допомога нужденним людям і турбота про дітей. Також Миколая вважають покровителем моряків і всіх мандрівників.