Український продюсер Ігор Кондратюк зізнався, що йому було важко працювати з Наталією Могилевською у програмі «Шанс».

Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

«Вона суперенергійна, крута, яскрава, бомбічна, вона цікава у своєму русі, навіть у своїй дурниці такий я сказав би шоубезнесовій», - розхвалив артистку Кондратюк.

Він вважає, що Могилевська може все, вона – людина, якій не потрібний продюсер.

«Ще не народився той продюсер, який би тебе продюсував принаймні в нашій країні, я не говорю за британських», - пояснив він.

Водночас, Кондратюк зізнався, що з Могилевською дуже складно працювати і розповів, як це було, коли вони вели програму «Шанс».

«Вона трохи некерована. Може запізнитись на зйомку. А в нас тоді вже прямі ефіри були. І коли вона запізнювалася, а в нас починалися зйомки рано, було реаліті шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звісно. Ми всім платили. Наталя дратувала, але її всі поважали. Сама собі продюсер. Сексизм тут не доречний. Ми потім навіть відпочивали один від одного після Шансу. Але вона дуже крута», – повідомив в інтерв'ю Кондратюк.

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