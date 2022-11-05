Глава МЗС України розповів, що зараз ведуться переговори, і Україна може отримати нові системи ППО та ПРО до кінця року.

Україна веде переговори з партнерами щодо отримання додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони для відбиття ракетних атак російських окупантів. Домовленості у процесі реалізації – нові установки ЗСУ можуть отримати до кінця 2022 року. Про це сказав голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Наша країна активно працює над тим, щоб отримати від західних партнерів сучасні засоби ППО та ПРО.

"Коли вони домовленості будуть реалізовані, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості", – наголосив глава МЗС.

Він не уточнив, про які саме системи йдеться і від яких країн, оскільки переговори ще йдуть.

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, що поставляє, не зробить оголошення або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО. Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду з деякими країнами. Є речі, які на перспективу опрацьовуються", – зазначив Кулеба.

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