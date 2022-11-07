Наразі в окупантів залишилося близько 120 "Іскандерів", їх запаси вичерпуються.

Країна-терор росія використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Зокрема, у загарбників залишилося близько 120 "Іскандерів". Про це розповів представник Головного управління розвідки українського міністерства оборони Вадим Скібіцький журналістам The Economist.

Оскільки запаси Росії поповнюються іранцями, країна-агресор може подвоїти свої атаки. У Ірану кремль планує закупити балістичні ракети "Фатех-110" та "Зульфікар". Їх мають відправити повітрям у Крим і морем у російські порти на Каспійському морі. Домовленості між країнами вже досягнуто, кажуть у ГУР.

Скибицький зазначає, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, тому потребує сучасних систем ППО. Він повідомив, що в жовтні росіяни випустили 25 "Іскандерів" по Україні, а ЗСУ змогли збити лише три. Поки що використання росією таких ракет стримувалося лише дефіцитом.

Нагадаємо, Іран планує відправити до Росії нову партію бойових безпілотників, а також нові системи балістичних ракет для використання в Україні.

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