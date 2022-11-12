Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що Збройні сили України не мають наміру зупинятися після звільнення від окупантів Херсона. Він виключив можливість заморожування конфлікту. Про це Данилов сказав 11 листопада в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що на поки що окупованих територіях звільнення чекають наші люди.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми повинні звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми допускати не можемо, тому що там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що президент Володимир Зеленський поставив ЗСУ просте та зрозуміле завдання – звільнення українських територій від окупантів. Данилов зазначив, що це буде зроблено, воїнам потрібен лише час.

Нагадаємо, раніше про те, що РФ намагається заморозити війну та змусити Україну сісти за стіл переговорів, заявив радник голови ВП Михайло Подоляк. "Але навіщо це Україні? Продовжуємо звільняти свої території", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Херсон, який понад вісім місяців був під російською окупацією, повертається під контроль України. 11 листопада до міста увійшли частини Збройних Сил України. У російському міноборони заявили, що вивели із Херсона 30 тисяч своїх військових. Також було вивезено близько 5 тис. одиниць озброєння, військової техніки та "матеріального майна".

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