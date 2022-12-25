На Дніпропетровщині виявлено каньйон, який схожий на легендарні американські ландшафтні локації.

Як пише Politeka.net, Дніпропетровщина багата на різноманітні ландшафти. І однією з ефектних локацій вважаються кар'єри у Кривому Розі. Вони мають характерний червоний відтінок, що пов'язано з високим вмістом заліза у ґрунті. Про це повідомляє "Дніпровська панорама".

Види, що відкриваються на околицях міста, приваблюють туристів та фотографів зі всієї України. Багато з цих місць вже стали туристичними об'єктами та оформлені відповідно.

Місцевий фотограф вирішив поділитись яскравими знімками, кар'єри на яких можна легко сплутати з каньйонами як в Америці. Також у кар'єрі можна побачити "Хатинку без курячих лап" - незвичайну занедбану будівлю, яка нагадує притулок Баби Яги.

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