На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Міністерство оборони України закуповує харчі для військових втричі дорожче, ніж вони, приміром, коштують у київських супермаркетах. Документ опинився у журналістів «Дзеркала тижня». Загалом, на закупах їжі могло бути вкрадено 4 мільярди гривень. Міністерство оборони на скандал поки ніяк не відреагувало.

Марічка Падалко додала, що голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін закликав міністра Рєзнікова (фото 1) або спростувати матеріал, оприлюднивши угоду із адекватними цінами, або піти у відставку.

Ворог далі повільно відтискає наші війська на Донбасі та відновив спроби наступу на Запорізьком фронті. Там його всі атаки було відбито. Розвідка США вважає, що втрати росіян в Україні вбитими і пораненими складають майже 190 тисяч осіб.

«Гребуть усіх» - українська розвідка поширила перехоплення телефонної розмови про стан російської мобілізації (відео 2).

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії закликали Німеччину надати Україні танки зараз і вказали на провідну роль Берліна і відповідальність як європейського лідера (фото 3).

В Маріуполі продовжує діяти рух спротиву. Напис «Слава ЗСУ» з’явився на казармі, де розташувалися окупанти (фото 4).

У Києві попрощалися із загиблими в авіакатастрофі керівництвом та працівниками МВС (фото 5), а в Броварах – із мамою та донькою, які загинули внаслідок падіння гелікоптера на дитячий садок (фото 6).

Також Марічка Падалко показала, як білоруський боєць полку ім. Калиновського виконує легендарний твір Тараса Петриненка (відео 7).

У львівському Музеї науки з’явився новий інтерактивний експонат: тепер кожен може там потопити «Москву» (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.