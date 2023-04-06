Згідно з повідомленням правозахисної організації ГО "НОН-СТОП", криптовалютна біржа Whitebit, незважаючи на свою популярність, була створена для того, щоб депутати з проросійських партій, які підтримують зв'язки з росією, могли легалізувати і відмити гроші, заборонені в Україні. Депутати Дмитро та Микита Шенцеви є основними спонсорами та засновниками біржі, контролюючі понад 60% бізнесу. За інформацією організації, вони використовують компанію для особистого збагачення та виведення грошей із нелегальних бізнесів за кордон.

Справжні власники біржі Whitebit

У своєму розслідуванні правозахисники з'ясували, що реальним власником є ​​зовсім не Володимир Носов, популярна медійна особа біржі, а Дмитро та Микита Шенцеви. Оскільки вони утримують основну частку компанії.

Дмитро Шенцев

Дмитро Шенцев, проросійський депутат, обирався у Верховну Раду від "партії регіонів" та пізніше "опозиційного блоку". У нього довга політична історія та тісні зв'язки з росією. 2018 року він проголосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Після вторгнення Росії в Україну пропустив усі засідання Верховної Ради та добровільно відмовився від депутатського мандату. Шенцев отримував російські нагороди за розвиток російської культури та мови за кордоном. За інформацією різних ЗМІ, він виїхав з України і виводить свої кошти, в тому числі через криптовалютну біржу Whitebit.

Микита Шенцев є другим співвласником криптовалютної біржі Whitebit. Син Дмитра Шенцева. Колишній харківський депутат від "опозиційної платформи – за життя". У 2022 році Микита Шенцев написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він має російський паспорт. 2023 року був позбавлений громадянства за рішенням Президента України.

Згідно з повідомленням правозахисної організації ГО "НОН-СТОП", біржа Whitebit була створена з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів із тіньового бізнесу, створеного колишніми проросійськими депутатами. Основними спонсорами та власниками біржі з часткою у 60% є Дмитро та Микита Шенцеви, які використовують компанію для особистого збагачення та виведення коштів за кордон. Популярна постать на блокчейн-ринку країни Володимир Носов є засновником Whitebit лише номінально. Колишні депутати та їхні колеги з опозиційного табору використовують біржу для виведення коштів, які потім витрачають на придбання нерухомості за кордоном, елітних автомобілів та розвитку бізнесу. І це відбувається під час війни.

Очікування/реальність біржі Whitebit

Володимир Носов, генеральний директор біржі Whitebit, активно формує проукраїнський імідж компанії. Біржа зайняла напрочуд активну громадянську позицію після 24 числа, перевівши свій сайт українською мовою, виступивши проти роботи біржі Binance у росії, та співпрацюючи з відомими медіаперсонами України, просуваючи ідею, що лише на Whitebit кошти українців перебувають у безпеці.

Однак опубліковане розслідування говорить про те, що це лише маскування під реалії, що сформувалися через російське вторгнення в Україну. Насправді біржа Whitebit сама замішана у відмиванні російських грошей. Компанія була створена депутатами, які багато років створювали ґрунт для проросійських настроїв та розхитування стабільності в країні.

Більше того, передові технології блокчейну, які, як зазначає Whitebit, мають полегшити життя українців, насправді є легалізацією тіньових фінансових операцій її справжніх власників.

Схеми відмивання коштів. Джерело.

Досудове розслідування біржі Whitebit

Правозахисники вже звернулися до відповідних контролюючих органів для отримання правової оцінки щодо Whitebit: Офісу Генерального прокурора, Міністерство фінансів України, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України та ін.

Група активістів просить органи розібратися у діяльності Whitebit:

дослідити фінансові потоки через біржу справжніх власників

з'ясувати причетність до відмивання коштів через біржу Whitebit інших осіб

перевірити наявність зв'язків компанії із країною-агресором

з'ясувати ключових фізичних та юридичних осіб, які стали основними інвесторами Whitebit

перевірити основних бенефіціарів, куди йдуть фінансові потоки

Розслідування контролюючих органів на запит правозахисників та досудове розслідування Вищого антикорупційного суду України свідчать про серйозність звинувачень на адресу біржі Whitebit. У рамках перевірки з'ясовуватиметься ступінь причетності біржі до відмивання коштів та використання коштів українців для задоволення інтересів ключових спонсорів. Також буде проведено перевірку наявності зв'язків компанії з країною-агресором, участь у міжнародних транснаціональних фінансових каналах, що може бути небезпечним для національної безпеки України. Всі ці заходи спрямовані на захист інтересів громадян та безпеку фінансових коштів, інвестованих на біржі Whitebit.





