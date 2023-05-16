Про це, як пише Politeka.net, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
«В нього проблеми з надмірним вживавнням наркотичних засобів…", - заявив Буданов.
Також Кирило Буданов висловив сподівання стосовно найближчого майбутнього: "Я сподіваюсь, що цій людині залишилось жити не так вже й багато".
Тезіси з нового інтерв’ю Буданова Іванов розмістив на своїй сторінці в Інстаграм.
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Також начальник ГУР зробив припущення, чим може закінчитися протистояння ватажка «Вагнера» Пригожина з російською владою. Так, на думку Буданова, Пригожин може перемогти.
Відповідаючи на запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" та встановити в Росії нового тирана начальник ГУР сказав "так". Стосовно табакерки – це відсилання до вбивства Павла I. Російський імператор загинув внаслідок змови за участю гвардійських офіцерів у будівлі Михайлівського замку.
О пів на першу ночі група з 12 офіцерів увірвалася в спальню імператора і, внаслідок конфлікту, він був побитий, отримав удар у скроню важкою золотою табакеркою і був задушений шарфом.
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Тисячі "вагнерівців" потрапили у пастку.
Крім того, Politeka.net писала, що Пригожин у розпачі пропонував ЗСУ угоду.
Також повідомлялось, що росіяни втрачають позиції, ЗСУ потужно йдуть вперед.