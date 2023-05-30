Ціни на продукт, який обожнюють всі українці, дійсно приголомшують.

Так, в мережі опублікували цінники на малину, пише Politeka.net. Згідно з фото, яке було зроблене в одному з одеських супермаркетів, кілограм малини зараз коштує майже 1600 гривень.

У Києві ціни на малину досягають до 2000 гривень за кілограм. За словами продавців, малина українська – з Одеси та Закарпаття. Не дивлячись на рекордні ціни, люди купують і навіть повертаються по ягоду ще.

«Кінець эпохи бідності! Браво!»,

«Щоб ці перекупи повиздихали», «Цензурних слів нема», «Коли б не купляли, то і не продавали б. Нехай їдять самі. Пізніша буде дешевша»,

«Незрозуміло, навіщо її везуть за такі гроші... Хто таке купляє? Судді на свої зп», «Хай згниє за такі гроші», «Треш», - коментують рекордні ціни на малину українці, висвловлюючи впевненість, що через деякий час малина подешевшає.

Додамо, раніше ціновий рекорд цієї весни побила полуниця. Як повідомлялось, в Україні за останні два тижні середня оптова ціна суниці садової (полуниці) стрімко зросла до 190 грн за кілограм.

Але навіть за такими цінами попит на суницю зберігається.

Це вже другий рік поспіль, якна ринок України негативно впливає відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів Херсонської області, яка, як і раніше, залишається окупованою російською терористичною армією.

Однак торік у цей час ціни на полуницю вже стрімко знижувалися, а цього року вони, навпаки, зростають.

Останні новини України:

"Ощадбанк" зробив термінове оголошення щодо карток.

"Нафтогазу" вказали на підозрілі маніпуляції щодо платежів.

Українці можуть розраховувати на нову компенсацію - як отримати до 200 тисяч гривень.