Олексій Анатолійович Омельяненко - скандальний банкір, що підозрюється судом у виведенні з "Укргазбанку" ста мільйонів гривень на фіктивні фірми.
Біографія
Олексій Анатолійович Омельяненко народився 24 квітня 1973 року у місті Київ.
Освіта
Олексій має диплом фінансиста, який він отримав у економічному університеті (1994).
Сім'я
Омельяненко перебуває у шлюбі. Дружину звуть Оксана. З 2014 року вона є співробітницею групи компаній «Миронівський хлібопродукт».
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Олексій - багатодітний батько. У нього шестеро дітей: чотири дочки і два сини.
Кар'єра
Після університету Олексій став співробітником Нацбанку. Був економістом у відділі, який займався організацією контролю нормативів управління організації банківського нагляду.
Через рік перейшов працювати у сумнозвісний банк "Україна". Але Омельяненко встиг покинути його за кілька років до того, як банк "луснув". З кінця 1996 по 1997 рік Олексій був першим заступником ЗАТ "Вексельно-розрахунковий центр банку "Україна".
Потім протягом семи років місцем роботи Омельяненко був "Укргазбанк". У 2004 році увійшов до складу Наглядової ради банку. За рік до цього він очолив Наглядову раду ВАТ Трест Київміськбуд-1 ім. Загороднего. Обіймає посаду Почесного голови цього підприємства.
У квітні 2004 року став заступником голови правління ЗАТ СК "Українська страхова група". Крім того, був радником очільника даної групи.
Олексій був помічником народного депутата IV скликання (2002-2006) Верховної Ради, члена Партії регіонів Василя Горбаля. Працював Омельяненко на громадських засадах.
У 2006 році він і сам балотувався у списку Партії регіонів до парламенту. Однак його місце опинилося непрохідним.
Зате йому двічі вдавалося ставати депутатом Київської міської ради - у 2006 і 2010 роках. Як і на виборах до Верховної Ради, він був представником "регіоналів" та навіть був головою однойменної фракції у Київраді.
Олексій входив до складу містобудівної постійної комісії міськради, яка також займалася питаннями земельних відносин і архітектури.
Компромат
Олексій Омельченко став фігурантом кримінальної справи про виведення ста мільйонів гривень з "Укргазбанку". Як стало відомо ЗМІ, у 2018 році прокуратура почала розслідування про розкрадання 39 мільйонів гривень з державного "Укргазбанку".
Правоохоронці у ході розслідування встановили, що "протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління "Укргазбанку" за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій банку організував схему виведення державних коштів". Цим колишнім топовим менеджером і був Олексій Омельяненко.
Схема виведення проста, але ефективна. Фінансист домовився з керівником одного з департаментів банку. Кошти надходили у якості кредитів на рахунки фіктивних фірм, які належали самому Олексію.
Потім гроші виводилися з цих підприємств і далі їх слід губився десь в офшорах. Назад у банк кредити вже ніхто не повертав.
У квітні того ж року слідчі прокуратури повідомили Олексію про його "підозру в привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою осіб".
У лютому вже 2019 року Омельченко був взятий під арешт на 60 днів, а Феміда призначила заставу у сумі 90 мільйонів гривень. Правда, вже у квітні місяці сума зменшилася у 30 разів. При цьому суд "доводи звинувачення не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена слідством, у десятки разів перевищує суму застави".
Тепер банкіру, щоб вийти на свободу необхідно було винести вже три мільйони.
Але вже через два місяці Омельченко вийшов на свободу, взагалі не заплативши у якості застави жодної копійки.
У червні 2019 року суд відпустив Олексія під "особисте зобов'язання". Більш того, Феміда не зобов'язала ексзаступника голови банку не залишати країну. Його паспорт не був вилучений на зберігання і на нього не був надітий електронний браслет.
Як зазначають ЗМІ, "суддя Світлана Смик, згідно з нормами закону, взагалі не повинна була розглядати зміну запобіжного заходу. Так, кілька днів тому інший суддя прийняла рішення продовжити запобіжний захід у вигляді застави. Нові обставини з того моменту не з'явилися (в будь-якому випадку адвокат Омельяненко їх не представив), тому Смик, відповідно до закону, повинна була залишити питання без розгляду ".
Як зазначає народний депутат Олександр Дубинський, за ґратами Олексій Омельченко не опинився тому що "йому допоміг радник колишнього президента України і власник агрохолдингу МХП - Юрій Косюк. Така «турбота» з боку Косюка була пов'язана з тим, що вони з Омельяненко мали спільний аграрний бізнес, оформлений на його дружину". Протягом декількох років Омельяненко і Костюк (через ТОВ «Зерновий край», в якій останній є кінцевим бенефіціаром) стали засновниками кількох агрокомпаній.
За інформацією колишнього журналіста-розслідувача, "пайову участь Омельяненко у спільному аграрному бізнесі відбувалося за рахунок вкрадених коштів".
Декларація
Олексій Омельяненко не подавав податкових декларацій.