Олексій Анатолійович Омельяненко - скандальний банкір, що підозрюється судом у виведенні з "Укргазбанку" ста мільйонів гривень на фіктивні фірми.

Біографія

Олексій Анатолійович Омельяненко народився 24 квітня 1973 року у місті Київ.

Освіта

Олексій має диплом фінансиста, який він отримав у економічному університеті (1994).

Сім'я

Омельяненко перебуває у шлюбі. Дружину звуть Оксана. З 2014 року вона є співробітницею групи компаній «Миронівський хлібопродукт».

Олексій - багатодітний батько. У нього шестеро дітей: чотири дочки і два сини.

Кар'єра

Після університету Олексій став співробітником Нацбанку. Був економістом у відділі, який займався організацією контролю нормативів управління організації банківського нагляду.

Через рік перейшов працювати у сумнозвісний банк "Україна". Але Омельяненко встиг покинути його за кілька років до того, як банк "луснув". З кінця 1996 по 1997 рік Олексій був першим заступником ЗАТ "Вексельно-розрахунковий центр банку "Україна".

Потім протягом семи років місцем роботи Омельяненко був "Укргазбанк". У 2004 році увійшов до складу Наглядової ради банку. За рік до цього він очолив Наглядову раду ВАТ Трест Київміськбуд-1 ім. Загороднего. Обіймає посаду Почесного голови цього підприємства.

У квітні 2004 року став заступником голови правління ЗАТ СК "Українська страхова група". Крім того, був радником очільника даної групи.

Олексій був помічником народного депутата IV скликання (2002-2006) Верховної Ради, члена Партії регіонів Василя Горбаля. Працював Омельяненко на громадських засадах.

У 2006 році він і сам балотувався у списку Партії регіонів до парламенту. Однак його місце опинилося непрохідним.

Зате йому двічі вдавалося ставати депутатом Київської міської ради - у 2006 і 2010 роках. Як і на виборах до Верховної Ради, він був представником "регіоналів" та навіть був головою однойменної фракції у Київраді.

Олексій входив до складу містобудівної постійної комісії міськради, яка також займалася питаннями земельних відносин і архітектури.

Компромат

Олексій Омельченко став фігурантом кримінальної справи про виведення ста мільйонів гривень з "Укргазбанку". Як стало відомо ЗМІ, у 2018 році прокуратура почала розслідування про розкрадання 39 мільйонів гривень з державного "Укргазбанку".

Правоохоронці у ході розслідування встановили, що "протягом 2008-2010 років колишній заступник голови правління "Укргазбанку" за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій банку організував схему виведення державних коштів". Цим колишнім топовим менеджером і був Олексій Омельяненко.

Схема виведення проста, але ефективна. Фінансист домовився з керівником одного з департаментів банку. Кошти надходили у якості кредитів на рахунки фіктивних фірм, які належали самому Олексію.

Потім гроші виводилися з цих підприємств і далі їх слід губився десь в офшорах. Назад у банк кредити вже ніхто не повертав.

У квітні того ж року слідчі прокуратури повідомили Олексію про його "підозру в привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою осіб".

У лютому вже 2019 року Омельченко був взятий під арешт на 60 днів, а Феміда призначила заставу у сумі 90 мільйонів гривень. Правда, вже у квітні місяці сума зменшилася у 30 разів. При цьому суд "доводи звинувачення не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена слідством, у десятки разів перевищує суму застави".

Тепер банкіру, щоб вийти на свободу необхідно було винести вже три мільйони.

Але вже через два місяці Омельченко вийшов на свободу, взагалі не заплативши у якості застави жодної копійки.

У червні 2019 року суд відпустив Олексія під "особисте зобов'язання". Більш того, Феміда не зобов'язала ексзаступника голови банку не залишати країну. Його паспорт не був вилучений на зберігання і на нього не був надітий електронний браслет.

Як зазначають ЗМІ, "суддя Світлана Смик, згідно з нормами закону, взагалі не повинна була розглядати зміну запобіжного заходу. Так, кілька днів тому інший суддя прийняла рішення продовжити запобіжний захід у вигляді застави. Нові обставини з того моменту не з'явилися (в будь-якому випадку адвокат Омельяненко їх не представив), тому Смик, відповідно до закону, повинна була залишити питання без розгляду ".

Як зазначає народний депутат Олександр Дубинський, за ґ ратами Олексій Омельченко не опинився тому що "йому допоміг радник колишнього президента України і власник агрохолдингу МХП - Юрій Косюк. Така «турбота» з боку Косюка була пов'язана з тим, що вони з Омельяненко мали спільний аграрний бізнес, оформлений на його дружину". Протягом декількох років Омельяненко і Костюк (через ТОВ «Зерновий край», в якій останній є кінцевим бенефіціаром) стали засновниками кількох агрокомпаній.

За інформацією колишнього журналіста-розслідувача, "пайову участь Омельяненко у спільному аграрному бізнесі відбувалося за рахунок вкрадених коштів".

Декларація

Олексій Омельяненко не подавав податкових декларацій.