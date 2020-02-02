Андрій Пальческий закликав, пояснити Зеленському, що президент не може стосуватися економічних питань

Як передає Politeka.net , заяву з цього приводу він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна. (Щоб подивитися – проскролльте вниз).

"Порадьте президенту, скажіть президенту! Як людина досвідчена я можу сказати, але звичайно не почують. Почують недоброзичливці, які йому наспувають у вухо. Але знаєте я цього не боюся. Так от я хочу сказати, я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - переконаний Пальческий.

Він зазначив, що з інстинкту самозбереження він не може втручатися в ці справи.

"Там мені по голові дадуть. Замість цього, ця султанщина, нехтування конституційними принципами, серед яких моя улюблена стаття про «державності української мови» і про свободу розвитку інших мов, клятви першого президента нової України, який писав брати і сестри я гарантую вам все буде з російською мовою добре. Виходить, Зеленський і російською мовою виграє виборчу компанію, всі чекають змін, і вони наступають. Всі російськомовні школи закриті", - говорить бізнесмен.

У Пальческого, як і в інших російськомовних українців виникає багато питань щодо ходу програм , з якими працює президент.

Бізнесмен дивується, чому не можна викинути нашим громадам на обговорення найбільш насущні питання про землю, про мову, про рух в ту або іншу сторону і таким чином прислухатися до думки народу.

«І вже користуючись рішенням народних мас, а ми ж не темні народні маси, ми вже сірі народні маси, а то й світлі народні маси, багато читаємо, тридцять років даємо штангу, набили як говоритися шишки, так чому ж цього не зробити, і ти підеш славним президентом, який слухав свій народ», - каже він.

У висновку бізнесмен зазначив, що йому хочеться сподіватися на те, що Зеленський розуміє, що він робить.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.

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