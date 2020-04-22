Президент Володимир Зеленський повертає в Україну Міхеїла Саакашвілі, оскільки йому потрібна людина з репутаційною славою

Про це в ефірі Politeka On-line розповів телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Мені це абсолютно зрозуміло, як і 99,9% українцям. Життя змусило. Так хотіли проскочити в монобільшості, але зрозуміли, що без залучення людей, які користуються репутаційною славою, не вийде. Розумію, що ті, хто не люблять Саакашвілі, можуть що завгодно говорити. Але, тим не менш, це чоловік, який змінив свою країну. Взяв корумповану країну, і без всякої підготовки поставив керувати чесних людей», - зазначив він.

Крім того, Пальчевський нагадав українцям, чого вони чекали від самого Зеленського.

«Ми ж чекали від Зеленського не те, щоб занять макроекономікою на підставі останніх теорій. Особливо лібертаріанство та іншого. А потім все повернулося на круги своя: ми бідніємо, бюджет складається з позик, продаж землі як "паличка-виручалочка", і так далі. Ми чекали, що він поставить чесних людей, і прибере не чесних. В результаті, 80% апарату виявилося "порохоботами". А потім сталося те, що в страшному сні не можна було уявити…», - підкреслив він.

зокрема, стверджує Пальчевський, Зеленський пішов на "договірняк" з колишнім гарантом Петром Порошенком.

«Ці двоє домовилися і проголосували. І напруга навколо посадки Порошенко одразу спало. І тепер він вже коментує, що Україні дадуть мільярд. І робить вигляд, що це його заслуга. У мене питання до Порошенка: скільки мільярдів особисто ви вивели з України і куди?» - уточнив він.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, як насправді працюють правоохоронці в Україні: «Витрачають десятки мільйонів».

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