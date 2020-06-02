Президент України Володимир Зеленський діє такими ж методами, як і його попередник

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Ще один тренд старо-новий. Президенти передали слабкості один одному. У нас найбільше критикували Порошенко за схему Гонтарєвої-Маркарової. Це коли президент чи міністр купує облігації внутрішньої позики, а потім уряд і держава повертає їм їх з відсотками. Кредитор української економіки Порошенко вже серйозний. В цьому році йому більше ста мільйонів гривень повертають за те, що він допоміг державі, коли керував ним», - зазначив він.

Аналогічна ситуація, за словами Томенка, зараз спостерігається і з Зеленським, хоча і в меншій мірі.

«Іншими словами, вони спочатку вбивають національну економіку, а потім нібито допомагають її відновити. Так ось Зеленський теж цю практику має. Це видно з декларації. Він уже викупив облігації внутрішньої позики на 5,2 мільйона, а повернув 5,1 мільйон. Це не сто мільйонів Порошенко, але загальна тенденція видно», - підкреслив він.

Томенко стверджує, що подібні витівки влади можуть дорого обійтися іміджу України на міжнародній арені.

«Це ж уявіть. Ви їсте на міжнародну конференцію, де говорите: друзі, давайте ви будете міжнародними інвесторами. А я, як президент, гарантую безпеку. А вам відповідають: що ж ви гарантуєте, якщо у вас така біда, що ви самі у держави позичаєте, а потім повертається з відсотками. Нова влада діє так само, як і попередня: хитрі схеми, обхід державних структур, намагання легітимізувати свої доходи, і так далі», - уточнив він.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".