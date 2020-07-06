Відомий український педіатр Євген Комаровський розкритикував владу за корупцію під час епідемії

Доктор Комаровський обурився вибірковими обмеженнями і зробив припущення, з чим вони можуть бути пов'язані. Про це телевізійний лікар розповів в ефірі Politeka-online (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"Ресторани працюють тільки до десяти - мер ухвалив. А тепер купа мерських "провіряльників" будуть о 22.05 бігати по ресторанам і знімати з них штрафи і відносити особисто меру, наприклад. Ось це я можу пояснити. Але я не розумію, чому вірус, який безпечний о 20.00, раптом стає небезпечним о 22.05. Це все мерзенні мерські корупційні ігри!", - поділився своєю думкою Комаровський.

Крім того, доктор різко висловився з приводу загальної стратегії України в плані розвитку подій на тлі пандемії.

"Глобальна стратегія - заробити там, де можна, і бути не гірше інших. За кожним рішенням політичним простежуються не думи про людей, а, щоб ти ні в чому не був винен. Ось ми - як усі. Як в Європі все закрили, і ми закрили, вони відкрили - і ми відкрили, вони вимагають тести - і ми вимагаємо тести. Ми ніби як не гірше, тільки по кожному елементу реалізації у нас купа проблем. Тільки у них чомусь допомогу надають лікарі із зарплатою в 2 тисячі євро за два тижні, а в нас 200 доларів на місяць, і ми вважаємо, що ми йдемо тим же шляхом", - зазначив Комаровський.

Раніше ми повідомляли, доктор розніс мера Києва Віталія Кличка за посилення карантину.

За словами Комаровського, не було ніяких медицинсих підстав для того, щоб з 1 липня забороняти роботу розважальних закладів після 22-х годин (принаймні, кафе і ресторанів).

"Є проблема - кінотеатр. Закрите приміщення, інтенсивність повітрообміну і відстань між людьми в кінотеатрі визначає ступінь ризику, і все", - зазначив експерт.

Нагадаємо, посилення карантину в Києві, Ляшко зробив екстрену заяву: "Ми не дозволяємо...".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.