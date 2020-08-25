Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про домовленість щодо наступних виборів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком

В інтерв'ю Politeka Online Пальчевський розповів про те, що незважаючи на свої передвиборчі обіцянки, нинішній президент вже встиг домовитися з колишнім. Про це громадський діяч заявив, коментуючи виступ Зеленського з нагоди Дня Незалежності України. На думку Пальчевського, промова голови держави була націлена на відхід від актуальних для країни проблем.

За словами громадського діяча, Зеленський і Порошенко уклали угоду.

"Ходять розмови про те, що Зеленський отримав від Порошенка, про те, що він йому дає карт-бланш – тобто повну свободу. Ви бачили, Порошенко крокував замість того, щоб в кайданах плестися за те, що він витворяв з Україною протягом п'яти років, він стає зараз одним з учасників політичного процесу", - обурився Пальчевський.

Він зазначив, що останнім часом президент вже почав сильно нагадувати свого попередника за кількістю "пафосу" у своїх виступах. На тлі таких змін Пальчевський припустив, що для президента це може закінчитися плачевно, так як Порошенко може порушити домовленість.

Громадський діяч також розповів, що чув про існуючу домовленість між політиками щодо наступних виборів.

"Клан Коломойського і клан Порошенка домовилися про те, що на наступні вибори виходять Зеленський і Порошенко, тому що Зеленський легко перемагає, на думку двох кланів. І знову ця дихотомічність...вони ж реально ділять Україну! Тобто об'єднавчого початку у Володимира Зеленського не вийшло", - підсумував Пальчевський.

Нагадавши, Андрій Пальчевський висловився про президентство Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський заявив про фатальну "залежність" України.

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