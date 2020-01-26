Їх сьогодні чимало на відповідальних місцях

Російський поет Андрій Орлов сказав, що частина сходу України здали "ФСБшники в Сбушної шкурі"

Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Обозревателю".

Крім того, він побажав Владимиру Зеленському остаточно позбутися від всього російського КГБшно-ФСБшного спадщини в українських спецслужбах, які за його словами, і здали український Донбас в 2014 році , не виконавши свою роботу на пунктах пропуску.

"Від усієї душі бажаю Зеленському остаточно позбавитися від всього російського кагэбэшно-фээсбэшного спадщини у ваших спецслужбах. Я знаю, що було під час захоплення Донбасу, як доповідали в Київ: мовляв, "у нас все під контролем". Хто здав Донбас? Фсбшники в сбушної шкурі, яких і сьогодні чимало на відповідальних місцях", - заявив поет.

Також він наголосив, що вони не виконали свою роботу.

"пропустили – спочатку провокаторів, потім те людей зі зброєю, а потім – і регулярну армію "шахтарів", "відпускників" і "ихтамнетов". Ось таке в результаті вийшло "все під контролем". Тобто, під російським", – закінчив він.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада планує вирішити питання з окупованого Донбасу за 11 календарних днів.

За його словами, Верховна Рада візьметься за законопроект про особливий статус ОРДЛО за результатами зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки.

Більш того, соратник президента Володимира Зеленського розраховує, що нардепам вдасться розробити документ за 11 календарних днів.

Інші ж варіанти розробки законопроекту, як вважає Дмитро Разумков, будуть порушенням обіцянок, які "слуги народу" давали українцям.

Раніше ми повідомляли про те, що стала відома дата зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в рамках Нормандського формату. Інформацію підтвердив прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

За його словами, зустріч глав держав Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня 2019 року. Під час зустрічі планується досягти домовленостей для врегулювання конфлікту на сході України, який розв'язала Росія.

Нагадаємо, Зеленський може позбутися крісла президента після візиту в Париж

Як ще Politeka писала, Зеленський зустрінеться з Путіним.

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