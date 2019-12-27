Єдиним способом припинити бойові дії на Донбасі і встановити мир в Україні співголова партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат України Вадим Рабинович називає міжпарламентський діалог «Німеччина ‒Франція ‒ Росія ‒ Україна»

Про це він заявив в коментарі журналістам, передає телеканал ZIK.

Рабінович впевнений, що пропозиція глави Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука про створення міжпарламентського діалогу в «нормандському форматі» є однією з найбільш конструктивних ідей для досягнення миру в країні.

«Якщо не хочуть домовлятися за мир на якомусь рівні, треба будувати на іншому. Міжпарламентський діалог «Німеччина ‒Франція ‒ Росія ‒ Україна» повинен зрушити процес з мертвої точки і допомогти президентам наших країн досягти миру», – підкреслив він.

Рабинович також додав, що вже найближчим часом після проведення першої міжпарламентської саміту, український народ зможе побачити результати переговорів парламентів країн–учасниць.

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«Вважаю це одним з найвищих досягнень нашої партії в цьому році. Думаю, сидіти і нічого не робити, коли твоя держава гине і йде війна – це дуже погано. Тому Медведчук все зробив правильно, ми з вами будемо йому тільки аплодувати», – резюмував нардеп.

Як повідомлялося раніше, голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук запропонував створити міжпарламентський формат «нормандської четвірки» для відновлення миру в Україні. У свою чергу, ініціативу про створення діалогу парламентів підтримав російський президент Володимир Путін, а вже 24 грудня в Державній Думі РФ відбулися переговори голови депутатського об'єднання Верховної Ради України «Міжпарламентський діалог в ім'я світу: Україна ‒ Росія ‒ Німеччина ‒ Франція» Віктора Медведчука з головою Держдуми В'ячеславом Володіним.

Нагадаємо, народний депутат України Віктор Медведчук неодноразово заявляв, що нинішня українська влада зобов'язана виконувати Мінські угоди, якщо вона хоче досягти миру в Україні і припинити бойові дії на Донбасі.