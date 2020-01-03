Политик занят объединением четырех стран ради мира в Украине

Лидер "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук выступил с предложением, которое может способствовать реализации Украиной Минских соглашений

Одно из самых популярных индийских агентств United News of India отреагировало на предложение Медведчука создать межпарламентский диалог стран «нормандского формата» для урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения мира в Украину.

Издание процитировало речь Медведчука после его встречи со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

«Встречи, которые мы запланировали в Германии с представителями Германии и Франции, состоятся в ближайшие месяц или полтора. Затем, я думаю, мы встретимся все вместе... Чтобы обсудить и предложить конкретные, реальные пути достижения главной цели – сделать мирное урегулирование и прекращение военных действий на Донбассе реальностью, чтобы вступили в силу Минские соглашения, одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН», – сказал Медведчук.

Ранее сообщалось, лидер "ОПЗЖ" создал и возглавил межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: «Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». Политик хочет объединить четыре страны для установления мира.