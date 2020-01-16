Революция Достоинства не только привела к масштабной перезагрузке власти в Украине, но и открыла двери в публичную политику для целой плеяды одиозных и сомнительных персонажей

Один из ярких представителей этой «честной компании» – Илья Кива. Всего за несколько лет он прошел путь от никому неизвестного взяточника со справкой от психиатра до одного из руководителей Нацполиции, лидера партии, а теперь еще и теле звезды и народного депутата, пишет Политарада.

О своем коррупционном прошлом и психическом здоровье Кива говорит неохотно. Так, на одном из эфиров разразился истерикой, когда журналисты вспомнили о его судимости. Так журналист и блогер Владимир Бойко сообщил, что в Едином государственном реестре судебных решений сохраняется приговор Октябрьского районного суда Полтавы от 24 декабря 2013 года в деле №1622 / 11616/2012, согласно которому бывший заместитель начальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области Илья Кива был осужден за взяточничество согласно ч. 3 статьи 368 УК Украины. Суд установил Киве наказание в виде штрафа в размере 10200 грн и лишил права занимать должности, государственные должности сроком на 1 год.

В ответ на эти документально подтвержденные заявления Кива начал утверждать, что никогда в жизни не привлекался к уголовной ответственности, а слухи о его якобы осуждения распускают агенты Путина.

Такое поведение, по мнению Владимира Бойко, подтверждает тот врачебный диагноз, который был установлен Киве.

По информации журналиста, Кива на момент осуждения был инвалидом второй группы в связи с психическим заболеванием. Так, в тексте решения суда указано, что Кива «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больницы с диагнозом: последствия черепно-мозговой травмы с психопатизация личности, является инвалидом 2 группы». Именно по этой причине суд вынес столь мягкий приговор взяточнику.

Впрочем, такое реноме никак не помешало Киве сблизиться с главой МВД Арсеном Аваковым, который назначил своего новоиспеченного подопечного сначала заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области, а после и вовсе перевел на должность главы департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Чтобы устроить Киву в МВД пришлось даже «уговорить» суд пересмотреть и смягчить приговор.

Но неадекватные и одиозные выходки Кивы постоянно вызывали возмущение у общественности, и Аваков был вынужден уволить своего буйного подопечного из Нацполиции, но оставил своим советником.

Однако Кива недолго грустил, и быстро нашел себе новых хозяев. Теперь он народный депутат партии Медведчука «Оппозиционная платформа «За жизнь», а также ведущий программы о борьбе с коррупцией на канале ZIK.

К сожалению, Илья Кива – это показательный пример того, как различного рода неадекватные взяточники и проходимцы не только устраивают себе комфортную жизнь, но и имеют наглость с особым цинизмом поучать других, как им жить.

Но где гарантия, что после перезагрузки руководства МВД, которая фактически уже началась, в ведомстве не начнут проводить аудит деятельности своих действующих и бывших сотрудников. И вполне возможно, что уже очень скоро Илья Кива может стать предметов внимания своих бывших коллег, но откосить от наказания справкой от психиатра, уже вряд ли получится.