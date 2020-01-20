Український бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський, а також чинний мер Києва Віталій Кличко показали високі рейтинги на початок 2020 року

Так, ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" поділилися з Politeka.net результатами соціального дослідження, яке проводилося з 8 по 11 січня в столиці. Рейтинг Кличка склав 30,9 відсотків, а за Пальчевського готові віддати свої голоси вже на сьогодні 19,7 відсотків виборців.

Політичні уподобання жителів Києва, без урахування партії:

Віталій Кличко - 30,9%

Андрій Пальчевський - 19,7%

Сергій Притула - 9,9%

Микола Томенко - 9,2%

Олександр Попов - 7%

Олександр Ткаченко - 6,4%

Дмитро Гордон - 4%

Андрій Білецький - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрій Іллєнко - 2,1%

Володимир Бондаренко - 2,3%

З урахуванням партійної підтримки:

Віталій Кличко ("УДАР") - 30%

Андрій Пальчевський (сам) - 16,4%

Олександр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергій Притула ("Голос") - 10,3%

Микола Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Олександр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитро Гордон ("Сила і честь") - 4,3%

Андрій Білецький ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрій Іллєнко ("Свобода") - 3,1%

Володимир Бондаренко ("Батьківщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21 відсоток учасників опитування ще не визначилися зі своїм кандидатом.

Також соцдослідження виявило, що на початок 2020 року порівняно з попереднім, є помітні зміни в плані впізнаваності лідерів перегонів. Якщо Андрій Пальчевський пішов в плюс, то у Кличка ситуація гірша.

Так, Пальчевського стали впізнавати частіше: цей фактор зріс з 63% до 64,2%. У його головного суперника Кличка цей показник впав - з 96 до 94%.

"Ми бачимо, що рейтинг Пальчевського зріс на 1%, а за критерієм рівня впізнаваності він, взагалі, зараз є рекордним: якщо ще кілька місяців тому ім'я Андрія Пальчевського було на слуху у 36,2% опитаних, то зараз показники сягнули цифри в 63,4%", – зазначає директор Центру суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов, зазначивши, що подібне сталося через медійність Пальчевського, що активно коментує в мережі події, які відбуваються в країні.

Невтішними виявилися результати оцінки діяльності чинного мера. З "п'яти" можливих балів респонденти найчастіше ставили Кличку "один" або "два".

Нагадаємо, Пальчевський назвав несподівану версію аварії Боїнга в Ірані: «На борту летів…».

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, хто підніме рейтинг Зеленського відразу на 30%: «паличка-виручалочка».