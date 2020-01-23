Во Франции состоялась встреча председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука с сенаторами, на которой украинский политик представил мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе

Как сообщает его пресс-служба, во время открытия мероприятия, сенатор крупнейшей фракции «Республиканцы» Себастьян Моран уточнил, что является приверженцем принципов мира и считает, что так должно быть от Атлантики до Урала.

В свою очередь Медведчук рассказал всем собравшимся о мирном плане по Донбассу.

«Наш мирный план основан на Минских соглашениях», - отметил он.

Также Медведчук подчеркнул, что война на Донбассе является главной проблемой украинцев на сегодня. Однако это также касается и Европы в целом.

Кроме того, председатель партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» рассказал, что принимает участие в урегулировании конфликта с 2014 года. Все это время он выступал исключительно за мирный вариант разрешения ситуации.

По его словам, Минские соглашения являются безальтернативными, поэтому их нужно выполнять. Именно это было подтверждено во время встречи в Нормандском формате.

С этой целью было создано в стенах Верховной Рады межфракционного депутатского объединения под названием: "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Виктор Медведчук выразил благодарность французской стороне за помощь в проведении встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года: «Мы искренне благодарны Франции, что она смогла… проявив инициативу, организовать 9 декабря заседание глав государств "нормандского формата", потому что, вы все хорошо знаете, в течение трёх лет очных встреч этого формата не было. Это тоже отражалось на той ситуации, которая способствовала, к сожалению, тому, что Минские соглашения были в большей степени заморожены и не реализовывались».

Виктор Медведчук выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество парламентариев Украины и Франции.

В обсуждении «Парламентского измерения "нормандского формата"» приняли участие: сенатор Франции от партии «Республиканцы» Себастьян Моран, президент Европейского экономического и социального совета (2013‒2015 гг.) Анри Малосс, сенатор Франции от партии «Республиканцы» Жоэль Гаро-Майлам, сенатор Франции, бывший министр обороны Жерар Лонге, депутат Национальной ассамблеи Рене Денеси, депутат Национальной ассамблеи Наталья Пузыреф, депутат Национальной ассамблеи Жак Море, сенатор Франции Клодин Кауфман, бывший сенатор Франции Ив Поззо ди Борго, депутат Национальной ассамблеи, председатель комитета по вопросам финансов Эрик Вёрт, сенатор Франции Жан-Луи Массон, председатель комитета по вопросам по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, французский депутат Мари-Франс Лёро.

Напомним, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», которое возглавил Виктор Медведчук.

20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретился с председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком. Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку идее подключить парламенты Украины, России, Германии и Франции к урегулированию конфликта на Востоке Украины. Путин заявил: «Хорошая идея. Я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали».

Уже через несколько дней Виктор Медведчук и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провели встречу, в ходе которой была высказана всесторонняя поддержка реализации Минских договоренностей в рамках «нормандского формата».