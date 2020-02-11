Президент України Володимир Зеленський розкрив плани з приводу проведення виборів на Донбасі

Гарант зазначив, що можливість провести місцеві вибори в ОРДЛО з'явиться, швидше за все, восени цього року. Одночасно з цим президент не виключає замороження конфлікту. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань", - підкреслив голова держави.

Президент підрахував, що "якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів".

Більш конкретно ситуація стане зрозумілою після проведення у квітні 2020 чергової "нормандської зустрічі".

Зеленський висловив стурбованість, що "якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази".

Також президент прокоментував питання з обміном полонених. За його словами, на території, зайнятій окупантами, залишаються близько 200 українських полонених проти їх 175-180 на нашій стороні. Через велику кількість людей і колосальну працю з підготовки документів, на думку гаранта, процес буде розбиватися на кілька обмінів.

Зеленський підсумував, що "на окупованій території багато людей, які не хочуть, щоб їх кидали". Тому, заявив президент, Україна буде намагатися домовитися.

Нагадаємо, подібну думку - виведення російських військ зі сходу України, а потім вже повернення територій - висловив і представник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривоніс.

Останній стурбований постійними провокаціями з боку окупантів і тим, чи вистачить терпіння українським солдатам.

"Ми чітко розуміємо, що можемо сподіватися в першу чергу тільки на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам буде складно. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці", - заявив Кривоніс.