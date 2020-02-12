Український журналіст та бізнесмен Андрій Пальчевський нагадав президенту Володимиру Зеленському про рішення щодо ринку землі

Пальчевський дав інтерв'ю Politeka online. Він заявив, що Зеленський необачно розповів, що бажає залишитися в історії. Такого не говорив Наполеон або Цезар, вони тільки робили все для цього.

"Зеленський Володимир Олександрович вчора необачно сказав, що він хоче залишитися в історії тому, що навіть Наполеон, Цезар і всі інші не дуже казали, що вони хочуть залишитися в історії. Вони робили те, щоб залишитися в історії, а не вляпатися і потрапити в історію", - сказав Пальчевський.

Журналіст додає, що шанс бути в історії в Зеленського є. Йому тільки треба накласти вето на закон про продаж землі.

"У Зеленського є шанс залишитися, який ми з вами, українці доброї волі, повинні йому надати. А саме, накласти вето, зупинити питання про продаж землі. Інакше, їх винесуть на вилах в політичному, а може бути і фізичному сенсі", - додав бізнесмен.

Також розповів Пальчевський, що люди не мітингують сильно, так як не сильно вірять, що є хтось, хто не советовавший з народом прийме таке дивне рішення. Адже йдеться не про землі людей, а державних 10 мільйонах гектарів, які можуть перейти в руки олігархів.

"Справа в тому, що жоден з громадян, у тому числі і ми з вами, не можемо повірити до кінця, що знайдуться недоумкуваті або маломысленные, як казав наш великий співвітчизник Костомаров (укр. історик - прим. ред.), які приймуть рішення без наради з власним народом, комусь віддати, а я вас запевняю, адже справа йде про 10 мільйонів гектарів державної землі, яку природно віддадуть, як ви розумієте, своїх дружків-олігархам", - сказав Пальчевський.

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