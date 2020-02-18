Європейська ЗВТ (зона вільної торгівлі) є кабальною для економіки України, а саму стратегію розвитку держави потрібно кардинально міняти

Про це заявив голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і парламентарій Віктор Медведчук.

За його словами, Україні вже не потрібно вступ у так званий Митний союз, адже він перетворився у «третю форму економічного співробітництва» під назвою «Євразійський економічний союз». І відмовлятися від такої перспективи не варто.

Медведчук стверджує, що за шість років Україна так і не знайшла твердої визначеності.

«Ніде і ніяк вона не визначилася. І якщо пан Порошенко протягнув зміну в Конституцію не в той розділ, не в ті норми, які не є регулятором Основного Закону щодо Євросоюзу та НАТО, це ще не означає, що Україна пішла цим шляхом», ‒ підкреслив політик.

Він заявив, що переконаний у необхідності радикально змінювати курс в питаннях економіки: «Нам треба відновлювати ринки з Росією і країнами СНД, нам необхідно шукати ринки в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. І сьогодні зона вільної торгівлі з ЄС є кабальною ‒ тієї, яка знищує нашу економіку».

Віктор Медведчук аргументував обґрунтованість своєї позиції, порівнявши соціально-економічну ситуацію в Україні сьогодні і в 2013 році. «Що було в 2013-му і що?.. Ціни, комунальні тарифи, заборгованості по зарплатах, мінімальна пенсія, мінімальний прожитковий мінімум і все інше погіршилася в рази. Ми з бідної країни перетворилися на злиденну», ‒ заявив парламентарій.

«Якщо це курс на Євросоюз, НАТО, то цей курс ворожий для наших громадян, і цей курс ми повинні змінити. І ми будемо робити все для того, щоб його змінили», ‒ резюмував Віктор Медведчук.