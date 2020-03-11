В Офісі президента розглядають кілька кандидатур на посаду аграрного міністра

Як стало відомо, в даний момент у президента займаються пошуками нового голови Міністерства аграрної політики та продовольства. У даний момент на цю посаду розглядаються чотири основні кандидатури.

Першим кандидатом став Іван Мірошниченко, голова Ради ГО «Бізнес-Варта», народний депутат VIII скликання. Мірошниченко закінчив київський Національний аграрний університет за спеціальністю «Зовнішньоекономічна діяльність», а також Інститут аграрного менеджменту.

У свій час Мірошниченко був радником міністра аграрної політики України 2009-2013 рік, позаштатним радником прем'єр - міністра України і членом Консультативної ради при Президентові України з питань розвитку сільського господарства та сільських територій у 2008-2009 роках.

Удостоєний премії «Людина року 2011» в номінації «Аграрій року».

2012 року - отримав грамоту Прем'єр-міністра України. Також отримав медаль «За заслуги» Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Другим кандидатом виявився Сергій Глущенко. Раніше Глущенко отримав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова. Чиновник народився 18 липня 1979 року в смт Райгородок Слов'янського району Донецької області. Отримав у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана три вищих освіти.

Раніше Глущенко зазначив у своїй декларації за 2019 рік 334 тис. 854 грн доходів. При цьому з'ясувалося, що його дружина, громадянка Росії Олена Лавриненко, задекларувала за 2019 рік 73тыс. 930 грн зарплати. Глущенко неодноразово потрапляв у скандали: його звинувачували у здирництві і в провалі заходів з підготовки України до епідемії африканської чуми, пише Страна.

Третім кандидатом на посаду міністра став Алекс Ліссітса. Він є президентом аграрної асоціації Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) та генеральному директором «Індустріальної молочної компанії». В Україні він отримав диплом магістра Національного аграрного університету за спеціальністю «економіка підприємств», після чого продовжив навчання в Німеччині, а після-докторантурні дослідження провів в Австралії та США.

Ліссітсу у свій час називали тіньовим міністром сільського господарства. Його вважали покровителем заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького. Про це писав Обозреватель.

Четвертим кандидатом на посаду аграрного міністра виявився Іван Слободяник – голова об'єднання «Агро-Продовольча Рада». Слободяник закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси». Свого часу обіймав посади радника міністра освіти і науки України, а також позаштатного радника міністра аграрної політики та продовольства України.

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