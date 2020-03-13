Міністр нового Кабміну Олексій Чернишов засвітився в компанії скандального бізнесмена Льва Парцхаладзе

Загальним знімком поділився в соцмережах президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір. Він розповів про те, що був присутній на засіданні Кабміну, на якому обговорювалися питання забудови. Судячи з усього, там же і було зроблено його спільне фото з новим міністром розвитку громад і територій України і сумнозвісним бізнесменом. При цьому на знімку Чернишов стоїть поруч з Парцхаладзе.

Варто відзначити, що це фото може викликати ряд запитань до міністра, адже Парцхаладзе відомий, як фігурант численних скандалів.

Так, Знай.юа повідомляв про те, що бізнесмен і політик курирує земельну та будівельну сфери в Києві, і в останні роки це дозволяє йому займати почесні місця в списках найбагатших українців. Ще десять років тому статки бізнесмена журнал «Фокус», оцінив в 510 млн. доларів.

За часів Януковича Парцхаладзе «дружив» з регіоналами, що не завадило йому після Революції Гідності переметнутися до Порошенка.

Крім того, його об'єкти забудови у столиці також викликають багато питань.

Раніше ми писали про скандал за участю ще одного нового міністра. Так, голова Мінфіну Ігор Уманський різко висловлювався про втручання представників Міжнародного валютного фонду в економіку нашої країни.

В інтерв'ю "Емігрантському радіо" у грудні 2019 року Уманський заявив, що МВФ не потрібен Україні - і все через необхідні у відповідь реформи. На його думку, тоді як інші країни займаються захистом внутрішнього виробника, ми відкриваємо свої ринки.

"Рецепт реформ від МВФ завжди дуже простий – максимальна лібералізація економіки", - підкреслив Уманський.

Крім цього, новий міністр поділився своєю точкою зору щодо "піраміди ОВДП", назвавши ситуацію великою аферою.

"Потрібно розуміти, чому наші іноземні кредитори так захищають керівництво Нацбанку: надприбутки від "піраміди ОВДП" отримують великі іноземні банки. Ці банки сплачують податки в інших країнах. Це нормально, що іноземні кредитори України захищають інтереси своїх бізнесменів", – резюмував Уманський.

Нагадаємо, новий міністр вляпався у гучний скандал, не встигнувши сісти в крісло.

Як повідомляла Politeka, Лев Парцхаладзе сподівається зберегти «жирне» місце в Кабміні: скандали з забудовою і не тільки.

Також Politeka писала, що брат Льва Парцхадалзе оскандалився забудовою в Києві: «Замість стадіону буде…».