Президента можна порівняти з капітаном корабля, що втратив управління

Події останніх днів навколо Верховної Ради свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський втрачає навіть умовний контроль над своєю парламентською фракцією

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політконсультант Михайло Басараб, передає Politeka.

Не втримавши контроль над «Слугою народу», глава держави поступово втратить його над парламентом, а потім і над Кабінетом міністрів.

Щоб врятувати ситуацію, президенту доведеться йти на компроміси і домовлятися, що для недосвідченого політика, який наобіцяв виборцям золоті гори на шляху до влади, смерті подібно.

«Він стає капітаном некерованого корабля. Основне завдання для Зеленського тепер - не так виконати нереальні обіцянки перед своїм електоратом, як самому утриматися у влади. «Великі компроміси» неодмінно потягнуть за собою втрату залишків електорату», – підкреслює Басараб.

Він додає, що додатковою відповідальністю для президентра стане якщо не пандемія, то економічна криза, яка вже стукає у двері. Погану послугу зробили також ще актуальні наміри капітулювати перед Росією, а також скандали навколо Андрія Єрмака, який вже наздоганяє свого попередника Андрія Богдана за рівнем токсичності.

При цьому, перераховане вище – тільки основні точки тиску на главу держави, який вже втомився. Не виключено, що далі з'являться нові проблеми. І тому, припускає політолог, ймовірність того, що Володимир Зеленський втратить владу ще до кінця 2020 року, дуже висока.

«Владна конструкція дуже тендітна, щоб витримати таку завантаження», – резюмував він.

Раніше ми писали, що на позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, було винесено рішення про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. Депутати проголосували 249 голосами за звільнення Уманського, та 271 - Ємця.

Вже вдруге уряд президента Володимира Зеленського переживає кадрові перестановки. Й Уманський, і Ємець пробули всього місяць в якості міністрів.

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