Події останніх днів навколо Верховної Ради свідчать про те, що президент України Володимир Зеленський втрачає навіть умовний контроль над своєю парламентською фракцією
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політконсультант Михайло Басараб, передає Politeka.
Не втримавши контроль над «Слугою народу», глава держави поступово втратить його над парламентом, а потім і над Кабінетом міністрів.
Щоб врятувати ситуацію, президенту доведеться йти на компроміси і домовлятися, що для недосвідченого політика, який наобіцяв виборцям золоті гори на шляху до влади, смерті подібно.
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«Він стає капітаном некерованого корабля. Основне завдання для Зеленського тепер - не так виконати нереальні обіцянки перед своїм електоратом, як самому утриматися у влади. «Великі компроміси» неодмінно потягнуть за собою втрату залишків електорату», – підкреслює Басараб.
Він додає, що додатковою відповідальністю для президентра стане якщо не пандемія, то економічна криза, яка вже стукає у двері. Погану послугу зробили також ще актуальні наміри капітулювати перед Росією, а також скандали навколо Андрія Єрмака, який вже наздоганяє свого попередника Андрія Богдана за рівнем токсичності.
При цьому, перераховане вище – тільки основні точки тиску на главу держави, який вже втомився. Не виключено, що далі з'являться нові проблеми. І тому, припускає політолог, ймовірність того, що Володимир Зеленський втратить владу ще до кінця 2020 року, дуже висока.
«Владна конструкція дуже тендітна, щоб витримати таку завантаження», – резюмував він.
Раніше ми писали, що на позачерговому засіданні Верховної Ради в понеділок, 30 березня, було винесено рішення про звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. Депутати проголосували 249 голосами за звільнення Уманського, та 271 - Ємця.
Вже вдруге уряд президента Володимира Зеленського переживає кадрові перестановки. Й Уманський, і Ємець пробули всього місяць в якості міністрів.
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