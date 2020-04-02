Цифри говорять самі за себе

Все менше й менше українців підтримують голову держави Володимира Зеленського

Рейтинг президента, через майже рік перемоги на виборах, тепер становить 46%. 33% українців оцінюють його діяльність нейтрально, 21% - негативно. Для порівняння: у вересні минулого Зеленського підтримували 74% опитаних, у жовтні - 67%, у листопаді - 65%, в грудні - 60%, тоді як в лютому цього року - 48%, за результатами опитування Київського міжнародного центру соціології (КМІС).

Учасники опитування назвали головні невдачі президента, прем'єра і голови Верховної Ради: відсутність результатів боротьби з корупцією (75%), відсутність прогресу на Донбасі і в забезпеченні населення доступними медичними послугами (по 70%), відсутність прогресу в розслідуванні гучних справ (68%) і відсутність успіхів нової влади щодо зниження тарифів ЖКГ (62% опитаних).

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють ухвалення скандальних законів про землю і націоналізовані банки, на яких наполягав Зеленський. З'явилася інформація, що пояснює, чому депутати "Європейської солідарності", лідером якої є екс-президент Петро Порошенко, підтримали "Слугу народу" з прийняттям цих законів.

Так, Телеграм-каналі Легітимний, що посилається на власне джерело, повідомили про підступний задум Порошенка, який має намір стати наступним президентом.

"Порошенко розуміє, що рейтинг Слуги Народу буде катастрофічно падати, а непопулярні рішення «вб'ють рейтинг» Зеленського. Почекавши час і зберігши активи і «особа», Порошенко завдасть Зеленському удар в спину і відправить його «в історію», як слабкого Президента", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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