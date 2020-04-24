В України є шанс вийти з кризи, яку спровокувала епідемія китайського вірусу
Про це йдеться у зверненні депутатської групи "Довіра".
За словами нардепів, сьогодні неможливо перемогти вірус одним карантином, і ми не можемо знати скільки хворих реально в Україні.
Тому група "Довіра" пропонує розпочати масове тестування українців за допомогою унікальних тестів, які були виготовлені нашими вченими.
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"Ми п’ята країна в світі, яка має такий тест. Більше того, наш, вітчизняний тест має ефективність 98%, а коштує в десять разів дешевше ніж іноземні аналоги. Ми маємо ресурс для того, щоб перевірити всіх українців, і повернути нормальне життя тим хто має імунітет", - запевняють нардепи.
Стратегія парламентарів з групи "Довіра" складається з шести основних пунктів:
- Провести масове безкоштовне тестування на антитіла усіх українців, які мали протягом півроку схожі на коронавірус симптоми і одужали.
- Тим громадянам, в чиїй крові будуть виявлені антитіла видати картки імунітету і дозволити повернутися до нормального життя.
- Запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу
- Створити по всій Україні банки крові з антитілами, для лікування важкохворих.
- Створити державну групу вчених, які займаються розробкою ліків.
- Продовжити карантин та надати фінансову допомогу тим, хто немає антитіл, а також громадянам, які входять до груп ризику.
"Колеги, як ви вважаєте, що краще: неконтрольований карантин, який призводить до падіння економіки, руйнування бізнесу, депресії та психозу у людей, підвищеної агресії в сім’ях, паніки та тривоги у суспільстві, холоду та голоду, суїциду.... Або контрольований карантин, який дасть людям нормально дихати і оздоровлення української економіки? Колеги повернемо людям конституційне право - жити!", - резюмувала парламентська група "Довіра" у своєму зверненні.
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