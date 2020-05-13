Нардепы Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин от парламентской фракции «Опозиционная платформа – За жизнь» представить 14 апреля парламентскую петицию главе государства Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, руководителю СБУ Ивану Баканову и министру здравоохранения Максиму Степанову

Об этом пишет итальянское издание Il Primato Nazionale.

К этому их побудила нынешняя чрезвычайная ситуация в Украине и ранее выявленные факты.

«В конце петиции они, тщательно проиллюстрировав тревожные данные, касающиеся присутствия лабораторий, делают вывод: "Не исключено, что тайная и не очень ясная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украины направлена на проверку воздействия вирусов и бактерий на организмы наших сограждан", и просят пролить свет на реальную природу этих центров, а также определить с помощью строгого контроля реальный уровень опасности», – информирует итальянское издание своих многочисленных читателей.

В публикации сказано, что хотя петиция и была адресована официальным лицам Украины, именно дипломаты США, дислоцированные в украинской столице, ответили на нее, даже не упомянув авторов петиции в своей записке, назвав последнюю «российской пропагандой».

«То что украинские депутаты на украинском языке направили ее для защиты интересов и безопасности украинского населения, похоже, не показало американским сановникам абсурдности их обвинений и они ограничились тем, что подчеркнули следующее: лаборатории существуют, но характер их деятельности абсолютно безопасен для людей и животных, так как вирусы изучаются в мирных целях; эти центры являются гарантией того, что опасные биологические агенты не попадут в чужие руки; украинско-американское сотрудничество необходимо для глобального мира и благополучия путем снижения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием», – утверждают авторы статьи в издании.

Этой же теме посвящен материал от 4 мая, который был размещен на американском антиглобалистском сайте Before It's News.

Стоит также отметить, что Институт глобальных угроз и демократических исследований (Британия) в своем материале «Китай присоединился к Москве в антиамериканской дезинформационной кампании в связи с пандемией» решил осветить деятельность биолабораторий США на территории Украины.

«В конце апреля 2020 года украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с политиком Виктором Медведчуком направила парламентский призыв с просьбой провести расследование деятельности лабораторий, действующих в рамках программ по снижению биологической угрозы Министерства обороны США. Посольству США в Киеве пришлось прояснить обвинения и ответить на них», – сказано в публикации Института.

Добавим, что ранее парламентарий Виктор Медведчук заявил, что 15 американских биолабораторий де-факто являются военными базами Соединенных Штатов, действующий в Украине.