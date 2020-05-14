Президент України Володимир Зеленський пояснив народові, що буде якщо зараз відкрити метро, кінотеатри та інше
У своєму відеозверненні 13 травня голова держави заговорив про страшні наслідки, якщо поспішити з ослабленням карантину.
"Нам взагалі не складно підписати папір, відкрити метро і дозволити концерти. Але якими будуть наслідки: мільйон хворих? Хто хоче, щоб картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю для вашого міста?", - поцікавився президент.
Зеленський анонсував другий етап зняття обмежень на 22 травня, який буде стосуватися спортивних змагань, готелів, проведення ЗНО. І підкреслив, що найближчі дні стануть ключовими.
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"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Я ще раз прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо", - заявив президент, додавши, що коли хтось з українців не одягає маску - це віддаляє момент повернення до нормального життя.
За словами Зеленського, він розуміє, що всіх цікавить, яким буде літо, як планувати відпустку, коли дозволять літаки, поїзди, коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі і метро".
"Відповідь проста: все це залежить від нас з вами", - резюмував гарант.
Раніше ми повідомляли, влада Києва заявили про запуск метро після 22 травня, що вже наступного тижня. Процес буде йти поступово з поетапним нарощуванням маршрутів і рухомого складу. При цьому передбачається, що свідомі кияни будуть їздити тільки на роботу і у важливих невідкладних справах. Індивідуальні засоби захисту у вигляді масок, рукавичок також ніхто не відміняв, як і дотримання соціальної дистанції.
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