Представників Нацкорпусу, ветеранів війни на Донбасі хочуть засудити за зрив презентації скандальної проросійської платформи екс-радника РНБО Сергія Сивохо. У зв'язку з цим вони записали відеозвернення до українських патріотів

Про це повідомляється на сайті Нацкорпуса.

Засідання у справі проти ветеранів призначено на 12 червня. Воно розпочнеться о 14:30 в Печерському райсуді Києва (вулиця Володимирська, 15). Представники Нацкорпусу закликають патріотів прийти на суд і підтримати ветеранів.

Нагадаємо, що 12 березня ветерани-добровольці припинили спробу проведення в Києві російської політичної диверсії у вигляді «платформи примирення», ініційованої Сивохо. Після цього активістів затримали і відкрили проти них кримінальне виробництво, в якому Сивохо, якого вони називають проросійським диверсантом, проходить потерпілим.

13 березня ветеранам Юрію Краплі і Сергію Тамарину Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а Олександру Волкову – цілодобовий домашній арешт. Згодом Волкова відпустили на поруки народного депутата Михайла Бондаря

Раніше повідомлялося, Національний Корпус надав свою волонтерську сітку для допомоги Міністерству охорони здоров'я. Тоді в організації оголосили про початок проекту “НКВолонтери”.

Як зазначає керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін, що організація готова надати допомогу більш ніж тисячі волонтерів по всій Україні. “Ми за кілька днів вже налагодили роботу у всіх регіонах. В основному, волонтери, спільно з представниками комунальної сфери, допомагають дезінфікувати громадські місця, а також доставляють продукти, ліки і засоби захисту людям з групи ризику. Це літні громадяни, люди з інвалідністю”, - розповів Жорін.

Нагадаємо, Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж.

Як повідомляла Politeka, Нацкорпус оголосив збір коштів на допомогу медикам, подробиці.

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