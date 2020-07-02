Народний депутат України Вікторія Сюмар з фракції «Європейська солідарність» напередодні місцевих виборів торгує брендом популярної партії на Київщині

Про це повідомляють Политические известия, пише Capital.ua.

Один з активістів ЄС на умовах конфіденційності зізнався, що Вікторія Сюмар призначена координатором місцевих виборів від «Європейської солідарності» у Київській області.

«Наприклад у Боярці, Сюмар збирається віддати у "франшизу" місцеву партійну організацію. Під кого? Під одеського ватника Вадима Гедульянова. «Цей Гедульянов - одеський сепаратист і аферист. Тепер промишляє на Київщині і набрав у свою команду колишніх регіоналів. Наприклад Світлану Сушко - директорку місцевої гімназії, активного члена Партії Регіонів і активістку Московського Патріархату»,- повідомив активіст виборчого штабу «Європейської солідарності».

Також за інформацією джерел у штабі «Європейської солідарності» Вадим Гедульянов під час Парламентських виборів 2019 року зрадив партії і працював на Олександра Горобця - мажоритарника від «Слуги народу».

За даними наших джерел, на аферу з продажем місцевих відділень ЄС Сюмар підштовхнули політичні амбіції її нового чоловіка - Дмитра Христюка. Подейкують, Христюк буде висуватися в очільники Ірпінської об’єднаної територіальної громади під прапорами Євросолідарності. Профінансувати вибори Христюка викликався головний спонсор Вадима Гедульянова - екс-нардеп і кримінальний авторитет Артур Палатний. Але навіть цих коштів буде недостатньою.

Нагадаємо, що чоловік Вікторії Сюмар - Дмитро Христюк був заступником одіозного міського голови Ірпеня, забудовника Володимира Карплюка.