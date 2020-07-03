Сьогодні Верховна Рада розглядала заяву голови НБУ Якова Смолія про відставку

На засіданні парламенту було схвалено заяву чиновника. «За» проголосували 286 народних депутати. Таким чином, парламент звільнив главу НБУ із займаної посади.

Відставку глави НБУ підтримали депутати від «Слуги народу», а також депутатська група «Довіра». Крім цього, голосів за відставку додали група «За майбутнє» і депутати від ОПЗЖ. Голоси у «Батьківщині» розділилися.

Варто відзначити, що фракції «Європейська солідарність» і «Голос» очікувано виступили проти відставки голови НБУ.

Як відомо, Яків Смолій зайняв посаду голови НБУ в 2017 році. До цього він був заступником скандальної керівниці НБУ Валерії Гонтарєвої. 1 липня 2020 року він подав заяву про звільнення. У ЗМІ писали, що причиною відставки Смолія став конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

У Мінфіні вже заявили, що зміна керівництва НБУ ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні, в тому числі на курс долара. Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що коливання курсу, які ми зараз бачимо, це тимчасове явище. Українців переконують, що жодних підстав для порушення економічних процесів (затримки виплат, зарплат тощо) немає.

Нагадаємо, що НБУ попередив про інфляцію, ціни і курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

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