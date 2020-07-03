До наступника Якова Смолія на посаді керівника Нацбанку буде дуже багато питань

Як передає Politeka.net, про це український блогер Ігор Лесєв розповів у своїй програмі "Недобрий вечір" (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

"От ти такий важливий, серйозний і з сивиною. А потім пукнув, але прорахувався і обісрався. Ось так і Яків Смолій – агент зовнішнього впливу і просто кристально чистий негідник – написав заяву про відставку з поста голови Нацбанку", - заявив автор відеоролика.

Він звернув увагу, що колишній президент Петро Порошенко виступив проти відставки Якова Смолія. За словами Ігоря Лесєва, на те є вагомі причини:

"Між допитами збудився Порошенко. І я його добре розумію. Смолій – це пряме продовження Гонтарєвої. А Гонтарєва – це найбільша афера в історії нашої країни. Ця лондонська невозвращенка зробила кожного українця в 3 рази бідніше. І в три рази багатшими персонально Петра Олексійовича. Звичайно ж він переживає за відставку Смолія. Хто ще так чудово буде збагачувати Порошенко зі схемами ОВДП?".

Ігор Лесєв також нагадав про "гріхи" самого Якова Смолія. За його словами, діяльність колишнього глави НБУ сильно вдарила по жителям України.

"Коли доларовий капітал заводився ОВДП – курс долара штучно підвищувався. А коли виводять капітали за кордон – вже підвищується курс гривні. Це абсолютно злочинна діяльність по відношенню до кожного українця", - розповів блогер.

Він звернув увагу, що відставка Якова Смолія породжує багато нових питань. Зокрема, яку політику вестиме новий глава відомства.

"І все ж найважливіше питання в іншому. А як зміниться політика Нацбанку з новим наступником? Чи залишиться в НБУ Рожкова? А це людина, яка де-факто керує Нацбанком після втечі Гонтарєвої. Поставлять на посаду голови НБУ якогось умовного Яценюка? Тоді це та ж ж*па, тільки в профіль", - підкреслив Ігор Лесев. - "Ну і нарешті, новий глава НБУ повинен відповісти на питання – які перспективи співпраці з МВФ він бачить? У чому конкретна користь від цієї співпраці країні? А адже це ключове питання".

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