Глава держави Володимир Зеленський під час останньої зустрічі з екс-главою НБУ Яковом Смолієм дав зрозуміти, що йому потрібно йти у відставку

Про це Смолій розповів в інтерв'ю Лівому Березі.

За його словами, фатальна зустріч із Зеленським проходила після засідання Національної ради реформ, 30 червня.

Під час зустрічі Яків Смолій поцікавився у Зеленського, чи треба йому йти у відставку і почув ствердну відповідь.

Журналісти заявили, що у них є інформація про те, що головний конфлікт стосувався облікової ставки, але Смолій заявив наступне: "Ні. На цих зустрічах 30-го і 1-го ми не обговорювали жодних причин, критеріїв. Це була абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було з боку президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, йди, ти мені набрид. Я з контексту зрозумів, що повинен звільнитися".

"Під час розмови я зрозумів, що повинен запитати у президента, чи повинен звільнитися. Він відповів - "так". Ми ж всі дорослі люди. Просто я зрозумів, що повинен піти. І про це у нього запитав", - зізнався Смолій в спілкуванні з журналістами.

Більш того, як розповідає Яків Смолій, глава держави радився з ним щодо можливого наступника.

"Я не буду називати прізвищ, хоча ми їх обговорювали. Ще я порадив, щоб він подивився на когось із моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав", - продовжив Смолій в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, що Верховна Рада відправила Якова Смолія у відставку з посади глави НБУ.

На засіданні парламенту було схвалено заяву чиновника. «За» проголосували 286 народних депутатів. Таким чином, парламент звільнив главу НБУ з займаної посади.

Яків Смолій зайняв посаду голови НБУ в 2017 році. До цього він був заступником скандальної керівниці НБУ Валерії Гонтарєвої. 1 липня 2020 року він подав заяву про звільнення. У ЗМІ писали, що причиною відставки Смолія став конфлікт з президентом Володимиром Зеленським.

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