Володимир Зеленський обговорив призначення нового голови НБУ з головою МВФ Крісталіною Георгієвою

Президент України провів телефонну розмову з головою Міжнародного валютного фонду у вівторок, 14 липня. У ході розмови він повідомив, що планує представити парламенту кандидатуру на звільнену посаду голови Нацбанку вже до кінця цього тижня. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

За словами Зеленського, він вже зустрічався з представниками комерційних і державних банків і склав короткий список можливих кандидатів на посаду голови НБУ на основі пропозицій від представників банківського сектора.

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«Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України», - заявив президент.

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Відзначимо, що минулий голова НБУ Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням 1 липня. Він пояснив своє рішення тим, що на Нацбанк нібито виявлялося систематичне «політичний тиск».

Раніше ми писали, що Зеленський під час останньої зустрічі з екс-главою НБУ Яковом Смолієм дав зрозуміти, що йому потрібно йти у відставку.

яков смолий

За словами Смолія, фатальна зустріч із Зеленським проходила після засідання Національної ради реформ, 30 червня.

Під час зустрічі Яків Смолій поцікавився у Зеленського, чи треба йому йти у відставку і почув ствердну відповідь.

«На цих зустрічах 30-го і 1-го ми не обговорювали жодних причин, критеріїв. Це був абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було з боку президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, йди, ти мені набрид. Я з контексту зрозумів, що повинен звільнитися», - пояснив Смолій.

Нагадаємо, Шмигаль зробив термінову заяву, на посаду голови НБУ є два...".

Як повідомляла Politeka, Смолія відправили у відставку, скандальні деталі: що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара.

Також Politeka писала, що спливли деталі фатальної розмови Зеленського та Смолія.