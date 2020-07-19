Президент України Володимир Зеленський відправився відпочивати на знаменитий острів за рахунок бюджету

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог Тарас Чорновіл, передає Politeka.net.

Як звернув увагу експерт, Володимир Зеленський продовжує свій вояж по Україні. Цього разу глава держави вирішив відвідати резиденцію на Бірючому острові, відому як "дача Хрущова". Він розташований поруч з Кирилівкою в Запорізькій області, але вже входить в Херсонську. Генсек СРСР Микита Хрущов лише раз відвідав це місце.

"Ми, звичайно, повинні все розчулитися: який патріотизм - нарешті відпочине на Батьківщині. Але щось мене благодушність від цього не охоплює", - заявив Тарас Чорновіл. - "Бірючий входить до дуже цікавого вітчизняного Азово-Сиваського заповідника, належить не міністерству екології, а Державному управлінню справами (знаменита Дуся, яку він більше року тому обіцяв ліквідувати, як і кортежі і численні резиденції). Отже, цей відпочинок відбудеться за державний рахунок".

Політолог додав, що резиденція давно не брала вищих осіб країни, а тому її доведеться як слід підготувати до приїзду президента. Зрозуміло, теж за державний рахунок. Тарас Чорновіл вказав на ще один нюанс - Володимир Зеленський приїде на Бирючий острів без Олени Зеленської після гучного скандалу з прес-секретарем Юлії Мендель. Разом з якою, як вважає експерт, гарант і приїде в резиденцію.

"За тими даними, які проскакують з ГУД, чекають там Володимира Зеленського без першої леді. А їй після хвороби (якщо насправді мала місце) морське повітря вкрай необхідний", - написав політолог. - "Це вже не їх особисті справи. Так, як не були особистими справами сім'ї Клінтонів обставини адюльтеру пана президента з Монікою Левінські".

Раніше про поїздку Зеленського журналіст Володимир Кацман розповів на каналі "NewsOne". За його даними, президент збирається відпочивати на острові 10 днів.

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